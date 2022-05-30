الصباح الفني
قالوا
الأعرج كتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج تدوينة جاء فيها “أتساءل اليوم وسط هذا الخواء، هل بقي للسنوات معنى؟”. رضواني كتب القاص سعيد رضواني تدوينة قال فيها “في منصات التواصل نعيش مثل منظمي الحفلات، نخرج من عرس وندخل مجلس عزاء، وليس مستغربا أن نضحك ونبكي في اللحظة نفسها”. ايت باجا كتبتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا