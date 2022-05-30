الرياضة
“الطاس” يندحر إلى الهواة
فوز خنيفرة على الكوكب عجل بنزوله ونجومه يستعدون للرحيل غادر الاتحاد البيضاوي بطولة القسم الثاني للنخبة، بعد تعادله بملعب أولمبيك الدشيرة دون أهداف، بملعب أحمد فانا، أول أمس (السبت)، لحساب الدورة الأخيرة. وحكمت نتيجة التعادل على “الطاس” بمغادرة القسم الثاني، رفقة الكوكب المراكشي، بعد فوز شباب خنيفرة على الكوكب بأربعةأكمل القراءة »
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