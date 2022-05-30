الرياضة
المحمدي يغادر هاتاي سبور
أنهى الحارس الدولي المغربي، منير المحمدي، تجربته مع هاتاي سبور التركي، بعد نهاية عقده. وقال مصطفى عزت، نائب رئيس مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي باسم هاتاي سبور، إن فريقه قرر الانفصال بالتراضي عن الحارس الدولي المغربي منير المحمدي، بعد نهاية عقده متم نهاية الموسم الرياضي الحالي. ووجه مصطفى عزت شكره الجزيلأكمل القراءة »
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