الرياضة
عملية جراحية تبعد الهتيمي عن المنتخب
برنامج خاص لتأهيل اللاعب قبل انطلاق الموسم المقبل خضع منتصر لهتيمي، لاعب الفتح الرياضي، لعملية جراحية على الأمعاء، ستغيبه عن الملاعب لستة أسابيع، الشيء الذي يرجح عودته في الدورات الأخيرة من البطولة الوطنية. وعلمت “الصباح”، أن لهتيمي اضطر لإجراء عملية جراحية لرتق ثقب في الأمعاء، الشيء الذي يبعده عن الملاعبأكمل القراءة »
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