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الرياضة

الجامعة تخطف موهبة من هولندا 

منذ دقيقتين
عمران نزيه وافق على تلبية دعوة المشاركة في تجمع المنتخب تمكنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من توجيه صفعة للاتحاد الهولندي للعبة، بعد أن استطاعت إقناع نزيه عمران، لاعب فوليندرام الهولندي، بالمشاركة في التجمع الإعدادي المقبل، للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، بمركب محمد السادس الدولي بالمعمورة. وقبل نزيه عمرانأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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