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ريال مدريد فاز بلقبه 14 وكرس سيطرته على الكرة الأوربية توج ريال مدريد بلقبه 14 في عصبة أبطال أوربا، بعد تجاوزه ليفربول بهدف لصفر، سجله البرازيلي فينيسيوس جنيور في الدقيقة 59. وساهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بتتويج الريال، إذ نال جائزة الأفضل في المباراة، بعدما تصدى لكرات عديدة من مهاجميأكمل القراءة »
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