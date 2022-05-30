الصباح الفني
“دروس” وصورة الدوزي وأبو زعيتر
فوجئ متابعو الصفحة الرسمية للرابور عمر سهيلي المعروف باسم “ديزي دروس” بتغيير صورته الشخصية من على حسابه، وتعويضها بأخرى، تجمعه بالدوزي والملاكم أبو زعيتر. وتساءل متابعو الرابور عن سبب اتخاذه هذه الخطوة الغريبة، وهل الأمر يتعلق بخطة للترويج لعمل فني جديد، أم محاولة لإثارة “البوز”. كما قام الرابور، إلى جانبأكمل القراءة »
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