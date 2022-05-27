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أســــــرة

“الشقيقة” عند الأطفال… الألم المزمن

منذ 4 دقائق
يحتاج برنامجا علاجيا طويلا للتغلب عليه يشكل الصداع النصفي أو ما يعرف ب”الشقيقة” عند الأطفال سببا لنحو 10 في المائة من أغلب زيارات الأطفال إلى العيادات الطبية. وتختلف الشكوى عن آلام في الرأس لدى الأطفال مقارنة مع البالغين، إلى جانب أنه كلما كان الطفل صغيرا لا يستطيع وصف الأعراض التيأكمل القراءة »


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