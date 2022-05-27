حوادث
سقوط سارق سائحة بفاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، أخيرا، على النيابة العامة، ذا سوابق متعددة عمره 28 سنة، لسرقته سائحة أجنبية باغتها في الشارع العام ونشل هاتفها قبل أن يفر إلى وجهة مجهولة، وتقود التحريات والأبحاث لتشخيص هويته ومعرفة مكان وجوده وإيقافه. وحسب مصادر “الصباح”، أوقف المتهم بالمدينة العتيقة، بعدأكمل القراءة »
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