مجتمع
“الأوركا” يفزع بحارة الصيد التقليدي
هاجم قطيع من حوت ” الأوركا ” عددا من قوارب الصيد التقليدي التي تمارس نشاط صيد سمك “أبوسيف” بالمنطقة البحرية “أشقار ” بمنطقة القصر الصغير التي تقع بملتقى البحرين. وحسب بحارة فإن حيتان ” الأوركا ” هاجمت قواربهم ملحقة بها خسائر مادية كبيرة، وصلت حد غرق أحدها جراء الثقوب الكبيرةأكمل القراءة »
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