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مجتمع

“الأوركا” يفزع بحارة الصيد التقليدي

منذ 4 دقائق
هاجم قطيع من حوت ” الأوركا ” عددا من قوارب الصيد التقليدي التي تمارس نشاط صيد سمك “أبوسيف” بالمنطقة البحرية “أشقار ” بمنطقة القصر الصغير التي تقع بملتقى البحرين. وحسب بحارة فإن حيتان ” الأوركا ” هاجمت قواربهم ملحقة بها خسائر مادية كبيرة، وصلت حد غرق أحدها جراء الثقوب الكبيرةأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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