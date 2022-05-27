مجتمع
ملتمس إضافة أكادير إلى تسمية جهة سوس ماسة
علمت “الصباح” أن مجلس جهة سوس ماسة استكمل مشاوراته مع مجموعة من مؤسسات تدبير الجهة والأقاليم المنتخبة والإدارية، لرفع ملتمس إلى الحكومة في شخص وزيرها في الداخلية، من أجل تغيير المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 الموافق ليوم20 فبراير 2015 الذي حدد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها وعمالاتهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا