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حوادث

الصابون لجس نبض شرطة الحدود

منذ 19 دقيقة
محشو في خزان شاحنة مقطورة موجهة للخارج وأمن طنجة يطارد المتورطين الكبار تباشر مصالح «ديستي» والشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، أبحاثا وتحقيقات للاهتداء إلى شحنات من المخدرات، معدة للتهريب الدولي، إذ تقتفي آثارا رقمية وتحركات مشبوهة، قصد تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين من بارونات المخدرات. ونجمت الأبحاث والتحقيقات سالفةأكمل القراءة »


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منذ 19 دقيقة


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