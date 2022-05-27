أســــــرة
رقــــــــم: 4 خطوات للتخفيف منها
يمكن مساعدة الطفل في التغلب على الصداع النصفي، أو حتى العمل على تقليل حدته وشدته، من خلال تغيير نمط الحياة عبر تجنب مسببات الصداع النصفي الشائعة. ويؤكد الأطباء أن هناك 4 خطوات مهمة يمكن اتباعها، أولاها تفادي الوجبات غير الصحية، وثانيها تفادي عادات النوم السيئة، وثالثها ممارسة التمارين الرياضية، ورابعها عدم شربأكمل القراءة »
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