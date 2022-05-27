أســــــرة
نــصــيـــحــة: كيفية الوقاية منها
يحتاج الطفل الذي يعاني الصداع النصفي إلى اتباع والديه مجموعة من النصائح، بهدف وقايته والتخفيف من حدة الألم. وينصح الأطباء بتناول الطفل وجبة سريعة بين الوجبات الرئيسية، على أن تكون غنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة لصحته وكذلك شربه كميات وفيرة من السوائل، خاصة الماء، والجلوس في مكان مظلم وهادئ. ومن جهةأكمل القراءة »
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