حوادث
اعتقال جانح احتجز مستخدمة ببرشيد
ألقت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الاقليمي لبرشيد، أول أمس (الأربعاء)، القبض على مشتبه في ارتكابه لجرائم تعنيف واحتجاز مستخدمة بمحل تجاري، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع أشرطة، تبين تعرض مستخدمة لاعتداء وإغلاق الباب عليها وتعنيفها. وعجلت الوقائع سالفة الذكر بتفاعل عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الاقليمية لبرشيد بعدما تبينأكمل القراءة »
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