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حوادث

القبض على “بزناس” بالحسيمة

منذ دقيقتين
أفادت مصادر مطلعة، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني بتاونات وبتنسيق مع عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بإكاون بإقليم الحسيمة، تمكنت أخيرا من إيقاف (ت.ر) المولود في طانطان، والبالغ من العمر 40 عاما، داخل شقة كان يقطنها بمنطقة إكاون. وأضافت المصادر ذاتها، أن العناصر سالفة الذكر داهمت شقةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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