fbpx
ربورتاج

موسـم ركراكـة… قبلـة المتصوفـة

منذ دقيقتين
احتفالات وزيارات لزوايا منتشرة بمناطق الشياظمة وحاحا وعبدة عادت الحياة من جديد إلى زوايا ركراكة بمناطق الشياظمة وحاحا وعبدة، بعد توقف اضطراري فرضته جائحة كورونا، لسنتين، وبدا زوار هذه الزوايا، أكثر شغفا وحبا بتجديد العهد مع “الدور” وإشباع نهمهم الروحي، في لقاءات صوفية تنصهر فيها الذات، من خلال قراءة القرآنأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة