ربورتاج
موسـم ركراكـة… قبلـة المتصوفـة
احتفالات وزيارات لزوايا منتشرة بمناطق الشياظمة وحاحا وعبدة عادت الحياة من جديد إلى زوايا ركراكة بمناطق الشياظمة وحاحا وعبدة، بعد توقف اضطراري فرضته جائحة كورونا، لسنتين، وبدا زوار هذه الزوايا، أكثر شغفا وحبا بتجديد العهد مع “الدور” وإشباع نهمهم الروحي، في لقاءات صوفية تنصهر فيها الذات، من خلال قراءة القرآنأكمل القراءة »
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