الصباح الفني
قالوا
سلطان كتبت الباحثة السورية وفاء سلطان تدوينة جاء فيها “يستطيع الإنسان أن يتصنع الحزن، لكن من المستحيل أن يعيش الفرح إلا إذا كان حقيقيا”. الزعيمي كتبت الممثلة مريم الزعيمي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “ثق بنفسك وستحدث المفاجأة”. تسكت كتبت ابتسام تسكت على “إنستغرام” تدوينة جاء فيها ” الثقةأكمل القراءة »
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