الصباح الفني
الديفا تروج لـ”يلا روح”
شرعت النجمة المغربية سميرة سعيد في الترويج لأحدث أعمالها الفنية “يلا روح”، التي تعتزم تنزيلها عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”. وعمدت الديفا المغربية على نشر البوستر الخاص بهذا العمل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، أرفقتها بتعليق جاء فيه “أغنيتي المغربية الجديدة “يلا روح”..أكمل القراءة »
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