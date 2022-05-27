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الرياضة

20 ألف تذكرة للوداد والأهلي

منذ 11 دقيقة
تغيير مقر إقامة وفد «كاف» بسبب الفريق المصري خصصت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم 10 آلاف تذكرة لجماهير الأهلي، التي ستحضر إلى «دونور» لمساندة فريقها في نهائي عصبة الأبطال الذي يجمعه بالوداد الاثنين المقبل، بداية من الثامنة مساء. كما خصصت “كاف” العدد ذاته من التذاكر لجماهير الوداد، وخمسة آلاف تذكرة للمستشهرين،أكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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