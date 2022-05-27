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الصباح الفني

صدقي وقصة فقدان الوزن

منذ 7 دقائق
  اختارت الممثلة هدى صدقي أن تتقاسم مع متابعي قناتها الرسمية على “يوتوب”، بعض أسرار فقدانها الوزن.  ونشرت صدقي على قناتها، فيديو بعنوان “قصتي ومعاناتي مع نقصان الوزن”، وهو الفيديو الذي حظي بتفاعل الكثيرين، سيما أنها حرصت على الترويج له على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”.  وقالت صدقي في الفيديو إنها،أكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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