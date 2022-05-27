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“الملح المسوس” في قاعات المسرح
تعالج زنا المحارم والاغتصاب والمس بالشرف ومعاناة العمال تقدم فرقة “سلارت” بتعاون مع جمعية “نعمة للتنمية”، مسرحية “الملح المسوس”، الجمعة 10 يونيو المقبل على الساعة السادسة مساء بقاعة باحنيني بالرباط. ومسرحية “الملح المسوس” من تأليف منصف الإدريسي الخمليشي، والمعالجة الدرامية لسعيد بلهوتي، وتشخيص شيماء أبيه والعربي الوزاني ولطفي أشراو وأسامةأكمل القراءة »
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