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ربورتاج

خورفكان‭… ‬وجه‭ ‬الأصالة‭ ‬الصامد

منذ 11 دقيقة
منظر عام لخورفكان (خاص)
نافذة‭ ‬الشارقة‭ ‬على‭ ‬خليج‭ ‬عمان‭ ‬تستعيد‭ ‬بهاء‭ ‬الماضي‭ ‬وعراقته حديقة شيص (خاص) “سوق شرق” من الداخل (خاص) مشاهد من نمط العيش القديم(خاص) تشكل‭ ‬مدينة‭ ‬خورفكان‭ ‬التابعة‭ ‬لإمارة‭ ‬الشارقة،‭ ‬وجها‭ ‬أصيلا‭ ‬لمظاهر‭ ‬الحياة‭ ‬ونمط‭ ‬العيش‭ ‬لجزء‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬الإماراتي‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بملامح‭ ‬الماضي‭ ‬الجميل‭ ‬واستمراره‭.‬ ‭ ‬في‭أكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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