ربورتاج
خورفكان… وجه الأصالة الصامد
نافذة الشارقة على خليج عمان تستعيد بهاء الماضي وعراقته حديقة شيص (خاص) “سوق شرق” من الداخل (خاص) مشاهد من نمط العيش القديم(خاص) تشكل مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة، وجها أصيلا لمظاهر الحياة ونمط العيش لجزء من الشعب الإماراتي الذي ما زال حريصا على الاحتفاظ بملامح الماضي الجميل واستمراره. فيأكمل القراءة »
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