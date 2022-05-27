الصباح الفني
الوالي وطالوني… الجدل
اثارت صورة متداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع الممثل رشيد الوالي وزوجته ابتسام وابنيه إلى جانب المتحول جنسيا نوفل بنموسى المعروف باسم “صوفيا طالوني” جدلا كبيرا. وتساءل نشطاء عن العلاقة التي تجمع الوالي بصوفيا المثيرة للجدل، وعن سبب نشر الصورة على نطاق واسع. وحسب المعلومات المتوفرة فان “صوفيا” منأكمل القراءة »
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