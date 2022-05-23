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اتفاقية بين القرض الفلاحي والبرنامج النيجيري “نيرسال”

منذ 31 ثانية
عزز القرض الفلاحي للمغرب شراكته مع  Nigeria  Incentive-Based Risk Sharing system for Agricultural Lending (NIRSAL)، لمواصلة وضع خبرته في مجال التمويل الفلاحي في خدمة التعاون جنوب جنوب. وتندرج الشراكة الجديدة للقرض الفلاحي للمغرب مع نيرسال (NIRSAL)، حسب بيان للبنك، في إطار التزامه بالدور الاستراتيجي الذي يضطلع به لفائدة الإدماج الماليأكمل القراءة »


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منذ 31 ثانية


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