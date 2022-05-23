كوفيد-19 :88 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 88 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 55 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و378 ألفا و675 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و305 آلاف و224 شخصا، مقابل 24 مليونا و824 ألف و782 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و166 ألفا و716 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و149 ألفا و656 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,5 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (39)، والرباط سلا القنيطرة (18)، ومراكش آسفي (11)، وسوس ماسة (9)، والشرق (6)، وطنجة تطوان الحسيمة (2)، وفاس مكناس (2)، وحالة واحدة بجهة بني ملال خنيفرة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 985 حالة، في حين تم تسجيل حالة واحدة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات الى 16 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,3 في المائة.