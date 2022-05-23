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الصباح الفني

ابتسام العروسي تحتقر المنافقين

منذ دقيقة واحدة
  اختارت الممثلة ابتسام العروسي أن تعبر عن رأيها في الأشخاص الذين ينافقونها ويخفون حقيقة مشاعرهم تجاهها بنشر صورة رفقة تمثال قرد، معلقة عليها بقولها “الأشخاص الذين ينافقونني هكذا أراهم”. وتفاعل متابعو العروسي مع تعليقها، مؤكدين أن مظاهر النفاق أصبحت كثيرة في حياتـــــــنا اليومية، كــــــــما أنها في أغلب الأحيان تصدرأكمل القراءة »


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