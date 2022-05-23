الصباح الفني
ابتسام العروسي تحتقر المنافقين
اختارت الممثلة ابتسام العروسي أن تعبر عن رأيها في الأشخاص الذين ينافقونها ويخفون حقيقة مشاعرهم تجاهها بنشر صورة رفقة تمثال قرد، معلقة عليها بقولها “الأشخاص الذين ينافقونني هكذا أراهم”. وتفاعل متابعو العروسي مع تعليقها، مؤكدين أن مظاهر النفاق أصبحت كثيرة في حياتـــــــنا اليومية، كــــــــما أنها في أغلب الأحيان تصدرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا