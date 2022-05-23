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وطنية

أوجار‭ ‬ينتقد‭ ‬هدر‭ ‬الزمن‭ ‬التشريعي

منذ دقيقة واحدة
قال‭ ‬محمد‭ ‬أوجار،‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬السابق،‭ ‬والقيادي‭ ‬في‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للأحرار،‭ ‬إن‭ ‬تأخير‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬إهدار‭ ‬للزمن‭ ‬التشريعي،‭ ‬وإساءة‭ ‬للعلاقة‭ ‬بين‭ ‬الناخب‭ ‬والفرقاء‭ ‬السياسيين‭.‬ وأعرب‭ ‬أوجار،‭ ‬متحدثا‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬حول‭ “‬التجربة‭ ‬البرلمانية‭ ‬العاشرة‭” ‬رعاها‭ ‬المرصد‭ ‬الوطني‭ ‬لحقوق‭ ‬الناخب،‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ “‬كونراد‭ ‬أديناور‭” ‬الألمانية،‭ ‬أخيرا،‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لهذا‭أكمل القراءة »


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