وطنية
أوجار ينتقد هدر الزمن التشريعي
قال محمد أوجار، وزير العدل السابق، والقيادي في التجمع الوطني للأحرار، إن تأخير المصادقة على مشاريع القوانين إهدار للزمن التشريعي، وإساءة للعلاقة بين الناخب والفرقاء السياسيين. وأعرب أوجار، متحدثا في ندوة حول “التجربة البرلمانية العاشرة” رعاها المرصد الوطني لحقوق الناخب، بشراكة مع مؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية، أخيرا، عن أسفه لهذاأكمل القراءة »
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