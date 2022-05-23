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الرياضة

الحافيظي والزرهوني بالقسم الثاني

منذ دقيقتين
غادر الحزم السعودي، الذي يلعب له عبد الإله الحافيظي ونوفل الزرهوني الدوري الممتاز، بعد هزيمته أمام الاتفاق بخمسة بأهداف لواحد، لحساب الجولة 27 من الدوري. ولم يستمر مقام الحزم في القسم الممتاز، سوى موسم واحد، رغم انتداب عدد من المحترفين، من بينهم الحافيظي والزرهوني. وتوقف رصيد الحزم في 17 نقط،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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