الرياضة
رسالة رياضية: نهضة بركان
عندما يتوج فريق ببطولة قارية طويلة وشاقة، ويتجاوز منافسين من بلدان مختلفة، ويتخطى ظروفا صعبة في عدة مباريات، فإن إنجازه غال ومستحق، ويبعث على الفخر. كما أن في إنجاز نهضة بركان دروسا عديدة، ومقومات اجتمعت في النادي، وصنعت منه بطلا قاريا، بعدما كان إلى حد قريب يمارس في أقسام الهواة،أكمل القراءة »
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