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حوادث

جرائم قتل “تدوخ” درك الجديدة

منذ دقيقة واحدة
ثلاثيني عثر عليه مذبوحا بالشاطئ وفرضية السرقة وراء مقتل جندي متقاعد وزوجته بات فك لغز جريمتي قتل بكل من جماعتي مولاي عبدالله وسيدي عابد، راح ضحيتهما ثلاثة أشخاص ضمنهم امرأة، من الأولويات فوق الأجندة اليومية لدرك الجديدة، الذي يسابق الزمن لإيقاف الجناة في ظل تناسل أخبار تحديد هوياتهم بين الفينةأكمل القراءة »


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