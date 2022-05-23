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2022… سنة وقف تدهور صحة المحيطات
يؤدي ارتفاع انبعاثات الكربون إلى زيادة حمضية تضعف قدرتها على الحفاظ على الحياة بقلم: السفير بيتر طومسون (*) مع كل نفس نأخذه، نحن مرتبطون بالمحيط. فالمحيط يعطينا الأوكسجين ويوفر لنا الغذاء وسبل العيش. فهو يعمل على استقرار مناخنا، ويمتص معظم الحرارة المحبوسة في نظام الأرض. تعتمد مليارات الكائنات من بشرأكمل القراءة »
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