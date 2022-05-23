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2022‭… ‬سنة‭ ‬وقف‭ ‬تدهور‭ ‬صحة‭ ‬المحيطات

منذ دقيقتين
بيتر طومسون (خاص)
يؤدي‭ ‬ارتفاع‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬حمضية‭ ‬تضعف‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحياة بقلم‭: ‬السفير‭ ‬بيتر‭ ‬طومسون‭ ‬‭(*)‬ مع‭ ‬كل‭ ‬نفس‭ ‬نأخذه،‭ ‬نحن‭ ‬مرتبطون‭ ‬بالمحيط‭. ‬فالمحيط‭ ‬يعطينا‭ ‬الأوكسجين‭ ‬ويوفر‭ ‬لنا‭ ‬الغذاء‭ ‬وسبل‭ ‬العيش‭. ‬فهو‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬مناخنا،‭ ‬ويمتص‭ ‬معظم‭ ‬الحرارة‭ ‬المحبوسة‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الأرض‭. ‬تعتمد‭ ‬مليارات‭ ‬الكائنات‭ ‬من‭ ‬بشر‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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