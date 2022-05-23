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الرياضة

المرضي تتوج بفضية بطولة العالم

منذ دقيقتين
لاعبة المنتخب الوطني انهزمت بصعوبة وعدت بالتتويج بذهبية الأولمبياد أحرزت الملاكمة المغربية خديجة المرضي، الميدالية الفضية في بطولة العالم للملاكمة، التي احتضنتها إسطنبول، بعد انهزامها في المباراة النهائية أمام التركية ديمير سينور، بنتيجة 29 مقابل 28. وشدت مباراة المرضي وديمير الأنظار، بالمنافسة القوية بين الملاكمتين، إذ لم تحسم نتيجتها إلاأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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