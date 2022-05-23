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الرياضة

غضب بالجيش بسبب عقوبة الرجاء

منذ دقيقة واحدة
احتجت جمعية جمهور العاصمة لأنصار ومحبي الجيش الملكي على فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بسبب تأخر لجنة الانضباط في اتخاذ قرارات زجرية ضد الرجاء الرياضي وجمهوره، على خلفية أحداث الأحد الأسود، التي عرفتها خريبكة، بعد نهاية مباراة الفريق أمام سريع وادي زم، لحساب الجولة 23 من البطولة.أكمل القراءة »


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