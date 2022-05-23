الرياضة
الوداد والرجاء ضمن كبار القارة
دخل الوداد والرجاء تصنيف أفضل عشرة فرق إفريقية، في الإحصاء الأخير التي أجرته منصة “فوتبول باتا باز”، المتخصصة في الأرقام والإحصائيات. وحسب التصنيف ذاته، فإن الوداد الرياضي، المؤهل لنهائي عصبة الأبطال، يحتل الرتبة الثانية برصيد 1603 نقاط، خلف المتصدر الأهلي المصري (1731 نقطة)، فيما يحتل الرجاء الرياضي المركز السابع بـأكمل القراءة »
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