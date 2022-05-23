الرياضة
50 مليونا لسلة طنجة
أقام عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بمقر الجهة، احتفالا خاصا بمكونات نادي اتحاد طنجة لكرة السلة، بمناسبة تتويجهم بلقب كأس العرش الثاني في تاريخ النادي. ونوه مورو بالإنجاز الكبير الذي حقق الفريق، الذي أعاد طنجة إلى منصة التتويج، بتحقيق لقب كانت الجهة في حاجة إليه، وهنأ بالمناسبةأكمل القراءة »
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