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الرياضة

50 مليونا لسلة طنجة

منذ دقيقة واحدة
أقام عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بمقر الجهة، احتفالا خاصا بمكونات نادي اتحاد طنجة لكرة السلة، بمناسبة تتويجهم بلقب كأس العرش الثاني في تاريخ النادي. ونوه مورو بالإنجاز الكبير الذي حقق الفريق، الذي أعاد طنجة إلى منصة التتويج، بتحقيق لقب كانت الجهة في حاجة إليه، وهنأ بالمناسبةأكمل القراءة »


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