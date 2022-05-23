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الرياضة

الزمامرة يحصن مواهبه بعقود

منذ دقيقة واحدة
سارع نهضة الزمامرة إلى توقيع عقد احترافي مع لاعبه الشاب أيمن لطفي، لحمايته من الفرق التي تتربص به وتريد انتدابه بالمجان. وكشف نبيل بلخدير، رئيس الفريق، أن هذه المبادرة الهدف منها تشجيع المواهب على مزيد من العطاء. وأكد اللاعب لطفي أنه سعيد جدا بتوقيع هذا العقد رفقة الفريق، موضحا أنهأكمل القراءة »


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