الرياضة
تريفيسان تتوج بجائزة للا مريم للتنس
فازت اللاعبة الإيطالية مارتينا تريفيسان، المصنفة 85 عالميا، بلقب النسخة 20 من الجائزة الكبرى للأميرة للا مريم للتنس، التي احتضنتها ملاعب نادي اتحاد سككيي المغرب بالرباط، بعد فوزها أول أمس (السبت)، على الأمريكية كلير ليو، المصنفة 92 عالميا، بجولتين لصفر . وحسمت الإيطالية المباراة بقوة ضرباتها، إذ كانت الأفضل علىأكمل القراءة »
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