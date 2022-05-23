الرياضة
استقبال الأبطال لبركان
ليلة بيضاء بالمدينة ومواطنون من مدن مجاورة شاركوا في الاحتفالات عاشت بركان ليلة بيضاء، احتفالا بتتويج النهضة بلقب كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم على حساب أولاندو بيراتس الجنوب الإفريقي بالضربات الترجيحية، الجمعة الماضي، بنيجيريا. وخرج المئات من الأنصار الى الشوارع احتفالا باللقب الثاني في هذه المسابقة، مباشرة بعد إعلان صافرةأكمل القراءة »
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