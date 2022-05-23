الرياضة
الحسنية… تفاصيل مخطط 2030
برنامج عمل وضعه المكتب لتطوير الفريق على كافة المستويات قدم حسنية أكادير برنامج عمل «رؤية 2030»، من أجل جعل الفريق أكثر قيمة وليحقق نتائج أفضل، ويعود لمنصات التتويج مجددا. وقدم المكتب الجديد للحسنية، الأهداف التي سطرها للمواسم الخمسة المقبلة، فيما أكد على ضرورة توفر السيولة المالية الكافية لتحقيقها، خاصة أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا