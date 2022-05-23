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الرياضة

الحسنية… تفاصيل مخطط 2030

منذ 14 دقيقة
برنامج عمل وضعه المكتب لتطوير الفريق على كافة المستويات قدم حسنية أكادير برنامج عمل «رؤية 2030»، من أجل جعل الفريق أكثر قيمة وليحقق نتائج أفضل، ويعود لمنصات التتويج مجددا. وقدم المكتب الجديد للحسنية، الأهداف التي سطرها للمواسم الخمسة المقبلة، فيما أكد على ضرورة توفر السيولة المالية الكافية لتحقيقها، خاصة أنأكمل القراءة »


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منذ 14 دقيقة


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