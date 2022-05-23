الصباح الفني
الشاب خالد يتعرض للنصب
اتهم الشاب خالد المنتج المصري وليد منصور، بالاحتيال عليه ورفض منحه أجرته مقابل حفل أحياه في مصر شتنبر الماضي، مشيرا إلى أنه لم يحصل على أجره كاملا. ونشر الشاب خالد، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، “يعلم الله مدى حبي واعتزازي وتقديري لمصـر الحبيبة قيادة وشعبا، وباعتبار أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا