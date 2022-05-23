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الصباح الفني

الشاب خالد يتعرض للنصب

منذ دقيقتين
  اتهم الشاب خالد المنتج المصري وليد منصور، بالاحتيال عليه ورفض منحه أجرته مقابل حفل أحياه في مصر شتنبر الماضي، مشيرا إلى أنه لم يحصل على أجره كاملا. ونشر الشاب خالد، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، “يعلم الله مدى حبي واعتزازي وتقديري لمصـر الحبيبة قيادة وشعبا، وباعتبار أنأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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