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وطنية

احتقان‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬

منذ 9 دقائق
علمت‭ “‬الصباح‭” ‬أن‭ ‬نقابة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬تعيش‭ ‬على‭ ‬صفيح‭ ‬ساخن،‭ ‬يرتقب‭ ‬أن‭ ‬يطيح‭ ‬بهياكلها‭ ‬الحالية،‭ ‬بعدما‭ ‬خسرت‭ ‬معركة‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للأساتذة‭ ‬الباحثين،‭ ‬وعدم‭ ‬تدبير‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬بشكل‭ ‬يضمن‭ ‬لهم‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه،‭ ‬من‭ ‬تحسين‭ ‬الوضعية‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬والمعنوية‭ ‬للأستاذ‭ ‬الباحث‭.‬ ورغم‭ ‬أن‭ ‬الكاتب‭ ‬العام‭ ‬للنقابة‭ ‬ومكتبه‭ ‬ينتمون‭ ‬لحزب‭أكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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