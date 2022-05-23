وطنية
احتقان في التعليم العالي
علمت “الصباح” أن نقابة التعليم العالي، تعيش على صفيح ساخن، يرتقب أن يطيح بهياكلها الحالية، بعدما خسرت معركة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وعدم تدبير المفاوضات مع الوزارة بشكل يضمن لهم ما تم الاتفاق عليه، من تحسين الوضعية المالية والإدارية والمعنوية للأستاذ الباحث. ورغم أن الكاتب العام للنقابة ومكتبه ينتمون لحزبأكمل القراءة »
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