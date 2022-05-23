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حوادث

مصرع طفل في حادثة بالجديدة

منذ دقيقة واحدة
لقي طفل يبلغ من العمر خمس سنوات مصرعه، الخميس الماضي، متأثرا بجروح بالغة في رأسه ، جراء دهسه من طرف سيارة سياحية كانت تتولى قيادتها امرأة، تم وضعها تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة . وفارق الضحية الحياة بسيارة الإسعاف التي كانت تتولى نقلهأكمل القراءة »


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