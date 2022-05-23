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الصباح الفني

ابن سعد فوق “العمارية”

منذ 53 ثانية
  تقاسمت الفنانة هدى سعد، مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، بعض كواليس احتفال ابنها الوحيد “فارس” بعيد ميلاده. ونشرت سعد صورا ومقاطع فيديو توثق لحظات الاحتفال، من بينها صورة يظهر فيها فارس فوق “العمارية”، علما أن الحفل، وحسب الصور المتداولة، حضره عدد قليل من أصدقاء المقربين من المغنية وأصدقاء ابنها.أكمل القراءة »


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منذ 53 ثانية


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