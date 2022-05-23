اذاعة وتلفزيون
“الثمانية” في “شاهد VIP”
أعلنت شبكة “شاهد VIP” عن عرض مسلسل “الثمانية”، وهو دراما مليئة بالمغامرات والإثارة من بطولة آسر ياسين، وخالد الصاوي، ومحمد علاء، وريم مصطفى، ومحمد ممدوح، ومحمود البزاوي، وحنان سليمان، وآخرين، وتأليف تركي آل الشيخ، وإخراج أحمد مدحت. ويرى كثير من صناع الدراما أن مسلسل “الثمانية” سيكون مفاجأة لأسباب كثيرة، فيأكمل القراءة »
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