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الرياضة

يد سوق السبت تغادر الكأس

منذ دقيقة واحدة
أقصي مجد شباب سوق السبت لكرة اليد، من دور ربع نهائي كأس العرش، أمام وداد السمارة، بفارق عشرة أهداف، خلال المواجهة التي جرت الجمعة الماضي، بالقاعة المغطاة لملعب محمد الخامس بالبيضاء. وانهزم مجد شباب سوق السبت أمام وداد السمارة، ب 36 مقابل 26، رغم ندية لاعبيه. وحقق مجد شباب سوقأكمل القراءة »


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