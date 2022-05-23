الصباح السياسي
ملاسنات تسائل زعماء الأحزاب
تردي الخطاب السياسي يساهم في نفور المغاربة ويشوه صورة المؤسسات أعادت الملاسنات بين الفاعلين السياسيين باستعمال قاموس حيواني، سؤال أزمة الخطاب السياسي الحزبي، المعتمد من قبل النخب، التي يفترض فيها إنتاج خطاب سياسي جدير بالمهام المنوطة بهم دستوريا، في تأطير المواطنين، ومساعدتهم على فهم ما يجري في الشأن السياسي، وإعطاءأكمل القراءة »
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