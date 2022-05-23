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شرطي يطلق النار في نزاع شخصي

منذ 9 دقائق
اهتزت بني ملال، في الساعات الأولى من صباح أمس (الأحد)، على وقع اعتداء دموي بالسلاح الناري، استهدف شابا على يد شرطي استغل سلاحه الوظيفي لاستعماله في نزاع شخصي. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن سبب الواقعة الخطيرة يعود إلى خلاف نشب بين الشرطي والضحية ورفاقه، حول التضررأكمل القراءة »


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