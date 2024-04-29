مساوئ مقاربات تقنوقراطية الغنبوري قال إن سوء تدبير ملف الاحتجاجات القطاعية أظهر افتقارا إلى البعد السياسي لدى الحكومة نبه علي الغنبوري، منسق البرامج داخل مرصد العمل الحكومي، إلى ضرورة تجاوز بعض السلبيات المسجلة في حصيلة النصف الأول من ولاية حكومة أخنوش، في مقدمتها سوء تدبير احتجاجات عمالية،أكمل القراءة »
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