خاص
البكري: النص الطفولي صعب
الكاتب اللبناني قال إنه يكتب للطفل بعقل الرجل قال طارق البكري إن مفاهيم الطفولة تغيرت، كما تحدث عن صعوبات أدب الطفل وخصائص الناجح منه وأشياء أخرى تجدونها في الحوار التالي. ما سر اختيارك وتكريس مسارك المهني لكتابة أدب الطفل؟ لا يوجد أي سر، هناك محبة خاصة تجذبني إلى أدب الطفل.أكمل القراءة »
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